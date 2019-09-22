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В Станице Луганской начали строить обходной мост — СЦКК

В Станице Луганской начали строить обходной мост — СЦКК

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Украинская сторона продолжает проводить подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения в Станице Луганской, одновременно боевики не выполнили взятые на себя обязательства. Об этом сообщила Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В частности, силы и средства ООО "Укртрансмист" проводят работы, в районе 7, 8 опоры левой стороны моста, по возложению бетонных плит под фундамент временного (обходного) моста, установка металлоконструкций под опоры временного (обходного) моста и работы по усилению полотна технологической дороги от правой части моста", - говорится в сообщении.

Также представители ГП "Станично-Луганского райавтодора" осуществляют ремонтные работы по уборке обочины и устанавливают тросовые ограждения.

Кроме того, по данным СЦКК, на украинской стороне, вблизи разлома моста, постоянно работают волонтеры и представители Красного Креста, которые оказывают социальную помощь населению.

"Украинская сторона продемонстрировала СММ ОБСЕ свою готовность к запланированным работам по восстановлению моста и обратила внимание, что незаконные вооруженные формирования РФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения №1, а именно, не выведен личный состав, осуществляет постоянное дежурство в форме образца РФ с наружными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК и не убрано фортификационное сооружение, непосредственно на мосту (синий кунг с логотипом СЦКК)", - проинформировали в центре.

Напомним, у моста в Станице Луганской поставили камеру. Теперь с ремонтом моста можно наблюдать онлайн на официальном канале Луганской облгосадминистрации в YouTube.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Станица Луганская, мосты
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