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"Шахтер" победил в матче лидеров чемпионата Украины

"Шахтер" победил в матче лидеров чемпионата Украины

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Футболисты "Десны" в рамках 8 тура Премьер-лиги Украины принимали лидера соревнований донецкий "Шахтер", сообщает УНН.

Мораес мог открыть счет на 20 минуте, но после попадания в колено, мяч отлетел выше ворот. Однако впоследствии передача в центр штрафной от Тайсона привела к тому, что Марлос перебросил мяч через вратаря. Это взятие ворот стало единственным в игре - 1:0.

Отметим, что "Шахтер" не терял очков в нынешнем чемпионате Украины - 24. "Десна" пока удерживает второе место - 14 баллов.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Шахтер, победа
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