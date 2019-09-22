Внук удерживал бабушку в квартире и угрожал покончить жизнь самоубийством

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Запорожье мужчина угрожал покончить жизнь самоубийством и удерживал в квартире собственную бабушку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.

Так, 21 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Приходской в городе Запорожье мужчина удерживает в квартире собственную бабушку.

На месте во время переговоров с мужчиной, руководством полиции области было принято решение о привлечении бойцов спецподразделения управления "КОРД". Последние зашли в помещение, а в это время работники ГСЧС с помощью лестницы залезли на балкон квартиры на втором этаже и освободили женщину.

Сотрудники спецподразделения задержали гражданина. Его доставили в медучреждение для оказания помощи. Женщине также оказали первую медицинскую помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Решается вопрос о помещении гражданина 1989 года рождения в психиатрическую больницу.

"Установлено, что мужчина закрыл в квартире свою бабушку, не выпускал ее и угрожал покончить жизнь самоубийством. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, продолжаются первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харьковской области житель одного из сел сначала попытался совершить убийство, затем поджег дом и пытался совершить самоубийство.