Польский режиссер выиграла кинонаграду за фильм о Голодоморе в Украине

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Польский режиссер Агнешка Холланд получила награду фестиваля "Золотые Львы" за фильм о Голодоморе в Украине, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Так, в польском городе Гдыня, в субботу, 21 сентября, закончился 44 Фестиваль польских художественных фильмов. Главную награду фестиваля "Золотые Львы" получила режиссер Агнешка Холланд за фильм "Гражданин Джонс" о журналисте, который в 1930 годах раскрыл миру тайну Голодомора в Украине.

Режиссер рассказала журналистам, что сняла этот фильм, чтобы напомнить о трагедии миллионов жертв преступной системы, которой был коммунизм. По ее словам, также важно говорить о журналистской отваге.

"Это рассказы, которые параллельно соединены друг с другом. Когда нет журналистской свободы, когда СМИ не являются свободными, когда журналисты отдают себя пропаганде даже из лучших намерений, когда служат партии или правительству, а не истине, тогда такие события, как Голодомор, становятся очень возможными", - подчеркнула она.

Фильм рассказывает историю молодого, смелого валлийского журналиста Гарета Джонса, который, рискуя своей жизнью, пытается рассказать о Голодоморе. Джонс становится наглядным свидетелем трагедии Голодомора в Украине. По возвращении в Лондон он ее освещает. Публикацию умалчивают, а ее подлинность ставят под сомнение западные журналисты, которые остаются под влиянием Кремля.

Добавим, что исторический триллер "Гарет Джонс", создаваемый при поддержке Госеино, вошел в основную конкурсную программу Берлинского международного кинофестиваля.

Напомним, в 2018 году сенатор Республики Польша Ярослав Обремски вручил Председателю Верховной Рады Андрею Парубию решение Сената Польши о признании Голодомора геноцидом украинского народа.