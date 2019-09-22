Дело Байдена: Трамп не против, чтобы Джулиани давал показания в Конгрессе

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет ничего против, чтобы его личный адвокат Рудольф Джулиани давал показания в Конгрессе относительно расследования против семьи одного из кандидатов в президенты США на выборах 2020 года — Джо Байдена, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В воскресенье Трамп сообщил журналистам, что у него был отличный звонок Президенту Украины Владимиру Зеленскому и что он не будет возражать, чтобы его личный адвокат Рудольфом Джулиани давал показания в Конгрессе США.

"Я не хочу навредить Байдену, но он поступил очень нечестно", - сказал Трамп в воскресенье утром, покидая Вашингтон для участия в митинге в Хьюстоне.

Напомним, 20 сентября Комитет по вопросам разведки при Палате представителей США провел первые закрытые слушания по поводу возможного давления со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского, которое может быть связано с требованием от Киева открыть расследование против семьи одного из кандидатов в президенты США на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Позже в интервью CNN адвокат Трампа, Руди Джулиани, запутался в своих высказываниях и случайно признал, что пытался давить на представителей власти Украины, чтобы те начали расследование против семьи Байдена.

После этого Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку вероятного разговора с Зеленским.

Также конгрессмены США обратились к администрации Трампа с требованием предоставить стенограмму разговора с Зеленским.