Ярмоленко забил победный гол в ворота "Манчестер Юнайтед"

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В одном из центральных противостояний 6 тура АПЛ встречались команды из верхней части таблицы - "Вест Хэм" принимал "Манчестер Юнайтед", передает корреспондент УНН.

В середине первого тайма Андрей Ярмоленко несильным ударом с левой по центру проверил бдительность Давида Де Хеа. Под конец тайма украинцу удалось отличиться в воротах испанца. Комбинационную атаку "молотобойцев" завершил Ярмоленко ударом низом под дальнюю штангу. Ассистентом оказался Фелипе Андерсон.

В середине второй половины Ярмоленко обострил атаку передачей на Андерсона, который решил не простреливать на свободного партнера, а нанести мощный удар в ближний угол - Де Хеа парировал мяч. Впоследствии уже страж ворот хозяев Фабьяньский спас партнеров. Точку в игре поставил Крессвелл ударом со штрафного в девятку ворот Де Хеа (2:0).

Добавим, "Вест Хэм" набрал 11 очков и поднялся в зону Лиги чемпионов на 4 место. "МЮ" с 8 баллами идет 7-м.