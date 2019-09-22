В Конгрессе США не исключили импичмент Трампа из-за давления на Украину

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Председатель комитета палаты представителей по разведке Конгресса США демократ Адам Шифф не исключил возможность импичмента американского лидера Дональда Трампа, если подтвердиться информация о его давлении на украинские власти по поводу расследования против семьи кандидата в президенты США Джо Байдена, передает УНН со ссылкой на CNN.

Так, по словам Адама Шиффа, если слухи о разговоре Трампа с Украиной подтвердились, то импичмент может быть единственным "лекарством".

Напомним, 20 сентября Комитет по вопросам разведки при Палате представителей США провел первые закрытые слушания по поводу возможного давления со стороны Трампа на Президента Украины Владимира Зеленского, которое может быть связано с требованием от Киева открыть расследование против семьи одного из кандидатов в президенты США на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Позже в интервью CNN адвокат Трампа, Руди Джулиани, запутался в своих высказываниях и случайно признал, что пытался давить на представителей власти Украины, чтобы те начали расследование против семьи Байдена.

После этого Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку вероятного разговора с Зеленским.

Также конгрессмены США обратились к администрации Трампа с требованием предоставить стенограмму разговора с Зеленским.