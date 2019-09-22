Неизвестный поджег автомобили во дворе в Харькове

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Харькове неизвестный поджег автомобили Daewoo и Nissan, которые стояли во дворе дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, событие произошло 21 сентября около 03:00.

"В полицию поступила информация о том, что неизвестный поджег автомобили Daewoo и Nissan, которые стояли во дворе дома на улице Дарвина. По указанному в сообщении адресу выезжали следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции, а также работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Полицейские изъяли с места происшествия вещественные доказательства, в частности, пожарный мусор. Сумма причиненного материального ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Сейчас в уголовном производстве проводятся необходимые следственно-розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных лиц.

Напомним, среди Херсона подожгли автомобиль, принадлежавший доверенному лицу кандидата в народные депутаты.