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ДТП на светофоре: в Харьковской области не разминулись рейсовый автобус и грузовик

ДТП на светофоре: в Харьковской области не разминулись рейсовый автобус и грузовик

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Харьковской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в области.

Так, сообщение о столкновении рейсового автобуса и грузовика на автодороге в поселке Лесное поступило в полицию 22 сентября в 15:05.

"По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в грузовик, который двигался впереди и остановился на красный сигнал светофора. По словам мужчины, у транспортного средства не сработали тормоза", - говорится в сообщении.

В результате аварии телесные повреждения получил второй водитель автобуса.

"47-летний мужчина был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - проинформировали в полиции.

Информация зарегистрирована в Дергачевском отделе полиции. Сейчас проводится проверка.

Напомним, в Киеве произошла ДТП с участием такси Uber, в результате чего два человека были госпитализированы.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Харьков и Харьковская область
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