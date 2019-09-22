ДТП на светофоре: в Харьковской области не разминулись рейсовый автобус и грузовик

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Харьковской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в области.

Так, сообщение о столкновении рейсового автобуса и грузовика на автодороге в поселке Лесное поступило в полицию 22 сентября в 15:05.

"По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в грузовик, который двигался впереди и остановился на красный сигнал светофора. По словам мужчины, у транспортного средства не сработали тормоза", - говорится в сообщении.

В результате аварии телесные повреждения получил второй водитель автобуса.

"47-летний мужчина был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - проинформировали в полиции.

Информация зарегистрирована в Дергачевском отделе полиции. Сейчас проводится проверка.

Напомним, в Киеве произошла ДТП с участием такси Uber, в результате чего два человека были госпитализированы.