В Израиле начались консультации по формированию правительства

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент Израиля Реувен Ривлин сегодня, 22 сентября, после выборов провел первые консультации с парламентскими фракциями по вопросу формирования правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

В начале он встретился в Иерусалиме с представителями центристского блока "кахоль-Лаван" бывшего начальника Генштаба Бени Ганц. Далее состоялись переговоры с партией "Ликуд" Биньямина Нетаньяху, партией Объединенный арабский список и ультрарелигиозной партии ШАС.

После выборов в Израиле царит политическая неопределенность. Блок Бенни Ганц, получив 33 из 120 мандатов, стал сильнейшим парламентской силой. "Ликуд" Нетаньяху занял второе место, получив 21 мандат. Ни одна из партий не имеет необходимого большинства для формирования правительства.

Ранее и Нетаньяху, и Ганц выступили за "большую коалицию", однако между сторонами существуют разногласия по вопросу о том, кто должен ее возглавить. Ганц ранее отказался от возможности сотрудничества с правительством под руководством Нетаньяху, в адрес которого выдвинут ряд коррупционных обвинений.

Напомним, в Израиле прошли вторые за год досрочные выборы.