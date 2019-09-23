Пилот Феттель одержал первую победу в сезоне "Формулы-1"

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Немецкий пилот Себастьян Феттель, который защищает цвета "Феррари", впервые в текущем сезоне выиграл гонку "Формулы-1", сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Себастьян стартовал третьим на Гран-При Сингапура и оказался на финише первым, опередив партнера Шарля Леклера на 2,641 с и Макса Ферстаппена из "Ред Булл" на 3,821 с.

В пятерку также попали пилоты "Мерседеса" Хэмилтон и Боттас.

Примечательно, что гонщики "Феррари" впервые в сезоне оформили победный дубль.

Для Феттеля победа стала 53 в карьере и 5 на Гран-при Сингапура.

Отметим, лидером чемпионата за шесть гонок до конца сезона остается Хэмилтон, у него 296 очков. Второй Боттас (231), далее следуют Леклер и Ферстаппен (по 200) и Феттель (194).

Добавим, следующий этап пройдет с 27 по 29 сентября в Сочи.