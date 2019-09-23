В Виннице на вокзале горел пассажирской поезд

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В воскресенье в 18:50 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании одного из вагонов подвижного состава на железнодорожной ст. Винница. Поезд находился на отстое, без пассажиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

К месту происшествия были направлены 4 единицы пожарно-спасательных техники и 17 человек личного состава государственных пожарно-спасательных частей областного центра.

Около 20:00 возгорание было ликвидировано.

Напомним, в Киеве потушили автоцистерны с топливом.