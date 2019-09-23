Регистрация | Вход |
USD: 24,62 0,0000  EUR: 27,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 23 сентября 2019 02:15
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Дизайнер назвала самые модные цвета осени
Дизайнер назвала самые модные цвета осени
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
5730
Версия для печати

В Виннице на вокзале горел пассажирской поезд

В Виннице на вокзале горел пассажирской поезд

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В воскресенье в 18:50 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании одного из вагонов подвижного состава на железнодорожной ст. Винница. Поезд находился на отстое, без пассажиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

К месту происшествия были направлены 4 единицы пожарно-спасательных техники и 17 человек личного состава государственных пожарно-спасательных частей областного центра.

Около 20:00 возгорание было ликвидировано.

Напомним, в Киеве потушили автоцистерны с топливом.

Источник: УНН
Теги: Винница и Винницкая область, вокзал, пожары, железная дорога
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.