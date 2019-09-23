Два украинских стартапа будут соревноваться в крупнейшем в мире конкурсе экотехнологий

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Эко-вывод углекислого газа и уникальный способ переработки шин с помощью электромагнитного поля - 21 сентября в Ивано-Франковске определили стартапы Carbominer и EcoTyre, которые будут представлять Украину в суперфинале крупнейшего в мире конкурса "зеленых" технологий ClimateLaunchpad в Амстердаме. Об этом УНН сообщили в Министерстве образования и науки.

Победителями стали следующие проекты:

1 место - Carbominer, технология извлечения углекислого газа для его больших пользователей (например, теплицы для цветов)

2 место - EcoTyre, метод переработки шин, основанный на использовании электромагнитного поля;

3 место - Atmosphere, система прогнозирования и анализа погоды с помощью искусственного интеллекта.

Всего в Украине в национальный финал соревнований "зеленых" бизнес-идей ClimateLaunchpad вошли 10 команд.

В Нидерландах украинские команды, занявшие 1 и 2 места, будут соревноваться с участниками из 53 стран мира. Призами станет денежное вознаграждение (10 тыс. и 5 тыс. евро за 1, 2 места соответственно) и участие в программе Climate-KIC.

Напомним, в Нью-Йорке проходит климатический саммит молодежи.