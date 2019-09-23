В Днепре горел лес

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В воскресенье в 10:47 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на территории Обуховского лесничества в квартале № 24 Государственного предприятия "Днепровское лесное хозяйство" вблизи улицы Березановской, Амур-Нижнеднепровского района города Днепр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

К месту вызова немедленно направлено дежурное отделение 3-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Огнем уничтожено подстилку хвойного леса на площади 0,02 га.

Пожар локализован 12:20 и ликвидирован в 13:05.

К ликвидации пожара привлечены 5 человек личного состава, 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области и 4 работника, 1 единица техники лесничества.

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