Трамп посоветуется с Зеленским, можно ли публиковать стенограмму их разговора

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может рассмотреть опубликование стенограммы своего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским после консультации с ним. Об этом он заявил журналистам 22 сентября, сообщает УНН со ссылкой на The Hill.

Трамп пообещал подумать, каким образом его разговор с Зеленским может быть обнародован.

"Мы примем решение о том, как обнародовать ее (стенограмму разговора), показать, о чем мы говорили", - сказал он.

Трамп добавил, что будет обсуждать обнародование деталей телефонного разговора с Зеленским.

"Проблема в том, что, когда вы разговариваете с иностранными лидерами, вы не хотите, чтобы они чувствовали, что им не следует говорить открыто. То же самое с американским президентом. Вы хотите, чтобы они могли выражать свое мнение, не зная, что каждое слово будет обнародовано на весь мир", - отметил президент США.

Он также сказал, что знает, что прослушивают его телефонные звонки много людей, в том числе разведчики, но он позволяет делать это.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что содержание телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского носит строго конфиденциальный характер, поэтому Госдеп не будет публиковать его стенограмму. Об этом он заявил в воскресенье, 22 сентября, в эфире телекомпании ABC.

Напомним, Дональд Трамп признал, что во время телефонной беседы с президентом Владимиром Зеленским обсуждал коррупцию в Украине и вспоминал в этом контексте своего основного конкурента на выборах Джо Байдена.