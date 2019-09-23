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"Колос" и "Александрия" не определили победителя заключительной игры тура УПЛ

"Колос" и "Александрия" не определили победителя заключительной игры тура УПЛ

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В 8 туре Украинской Премьер-лиги ковалевский "Колос" и "Александрия" сыграли вничью, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу соревнований.

Данный поединок стал, пожалуй, самым жестким в текущем сезоне. Буквально с первых минут и до финального свистка обе команды не жалели друг друга. Стыков на поле было очень много, некоторым игрокам это стоило травм.

При том, что чисто в игровом плане игра оказалась прекрасной - богатой на события, бескомпромиссную борьбу, забитые мячи и такое количество голевых моментов, счет мог быть и 3:3. Однако цифры на табло были 1:1. В первой половине с пенальти счет открыл Костышин, а в следующем тайме Бабогло выровнял положение.

Вашему вниманию составы команд:

"Колос": Волынец, Максименко, Черноморец, Зозуля, Парамонов, Милько, Ореховский, Ильин, Волков (Морозко 55), Костышин, Нехтий (Кожушко 81).

"Александрия": Панькив, Стецькив, Шендрик, Дубра (Третьяков 46), Гречишкин, Ковалец, Запорожан, Лучкевич, Задерака (Ситало 79), Безбородко (Бабогло 46), Шастал.

Заметим, "Александрия" с 13 баллами занимает 3 место, а "Колос" отстает на два пункта - 7.

Источник: УНН
Теги: футбол
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