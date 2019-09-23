В Киеве потушили масштабный пожар в промышленной зоне

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Пожар в складском помещении и смежном 4-этажном офисном здании на ул. Деревообрабатывающей в промышленной зоне на Выдубичах был ликвидирован в 2:52 в понедельник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Во время пожара погибших и травмированных не было.

В воскресенье в 22:26 оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в 1-этажном складском помещении на ул. Деревообрабатывающей.

По прибытию на место происшествия ближайших пожарно-спасательных подразделений площадь пожара уже достигала внушительных размеров, ведь огонь перекинулся на соседнее 4-этажное офисное здание.

В 1:42 пожар площадью 700 кв.м был локализован.

В рамках указанной локации находятся здания компании "Венето" по производству матрасов.

На месте происшествия работали 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 63 человека личного состава.

Напомним, этой же ночью в Киеве горели автоцистерны с топливом.