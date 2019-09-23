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В Британии эвакуируют 150 тысяч граждан по всему миру из-за краха крупнейшей турфирмы

В Британии эвакуируют 150 тысяч граждан по всему миру из-за краха крупнейшей турфирмы

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Одна из крупнейших туристических фирм мира Thomas Cook прекратила деятельность, сообщает Guardian. В компании введено внешнее управление. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Guardian.

При этом за границами Великобритании остались около 150 тысяч клиентов Thomas Cook, счета которых более не оплачиваются. У них есть, однако, страховка, которая позволит в случае необходимости добраться до дома.

Как сообщили агентству Reuters в Управлении гражданской авиации Великобритании, вернуть домой всех пострадавших от прекращения работы турфирмы людей планируется в течение ближайших двух недель. В Лондоне уже заявили, что речь может идти о крупнейшей операции по эвакуации мирных граждан в истории страны.

Глава Thomas Cook Питер Фанхаузер, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что ему остается только извиниться.

В последний год у Thomas Cook, владевшей гостиницами, самолетами и круизными лайнерами по всему миру, возникли финансовые проблемы. Спасти турагентство могла сделка с китайской Fosun, однако договориться о сделке стоимостью 900 млн фунтов стерлингов не удалось, поскольку в последний момент кредиторы потребовали от новых владельцев увеличить сумму на 200 млн фунтов стерлингов.

В воскресенье руководство Thomas Cook пыталось добиться компромисса, однако после провала переговоров предпочло объявить о ликвидации.

Не получилось у Thomas Cook добиться помощи и у государства. Об отказе спасать турфирму заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Возможными причинами финансового краха Thomas Cook BBC называло возросшую конкуренцию на туристическом рынке в связи с появлением небольших онлайн-операторов и авиакомпаний лоукостеров.

Напомним, пограничники назвали популярные курорты среди украинских туристов.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, туристы
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