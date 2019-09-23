В Южной Африке полицейские застрелили девятерых грабителей

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Южно-Африканской Республике в ходе двух перестрелок полицейские уничтожили девять человек, которые собирались ограбить бизнес-центр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

"В начале операции полиция устроила засаду банде из восьми человек, которая намеревалась ограбить бизнес-центр и сломать сейфы." Когда подозреваемые увидели полицейских, они открыли огонь", - заявил официальный представитель полиции провинции Нкобиле Гвала. Произошла перестрелка. В общем, семь подозреваемых погибли на месте, один 29-летний злоумышленник был арестован", - говорится в сообщении.

Грабители имели с собой три винтовки, шесть пистолетов, взрывчатку и инструменты для взлома.

Эта операция еще не завершилась, как неподалеку произошла новая стычка полиции с грабителями. В ходе перестрелки были убиты двое злоумышленников.

Расследование этих инцидентов продолжается.

Напомним, в ЮАР один человек умер во время межобщинных беспорядков.