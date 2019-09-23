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Понедельник, 23 сентября 2019, 06:10 • УНН • 2790
Официальный курс гривны установлен на уровне 24,43 грн/доллар
КИЕВ. 23 сентября. УНН. На 23 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,43 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 23 сентября установлены на таком уровне:
24.432618 грн за доллар;
26.949178 грн за евро;
0.382660 грн за российский рубль;
30.544234 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 22 сентября курс всех указанных валют снизился.
Источник: УНН