На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 23 сентября 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на 23 сентября установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1181.511033 грн;

Серебро - 13.947026 грн;

Платина - 734.467666 грн;

Палладий - 1263.127278 грн.

По сравнению с 22 сентября курс всех указанных металлов снизился, кроме палладия, который вырос.