Дубль Яремчука спас "Гент" от поражения в игре первенства Бельгии

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В 8-м туре чемпионата Бельгии на поле матча "Зюльте-Варегем" - "Гент" выходили двое украинских футболистов, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Роман Яремчук и Игорь Пластун вышли в стартовом составе гостей. Форвард сыграл полный поединок и отметился двумя забитыми мячами (один - с пенальти), а защитника заменили в перерыве игры, которая закончилась вничью - 2:2. Роман Безус всю встречу провел в запасе.

Сейчас, имея после восьми туров 14 очков, "Гент" занимает пятую строчку в турнирной таблице.

В активе Яремчука в сезоне 2019/2020 11 поединков, девять забитых мячей и три голевые пасы. В бомбардирской гонке бельгийского первенства Яремчук с 5 голами делит с 2 по 6 места, уступая лишь одним мячом прежнему форварду "Динамо" Мбокани ("Антверпен").

Добавим, "Брюгге" Эдуарда Соболя, который сыграл в составе своей команды полный матч, на своем поле победил "Андерлехт" - 2:1. Набрав 17 очков, команда украинца занимает второе место в турнирной таблице чемпионата страны.