С сегодняшнего дня КППВ "Каланчак" на админгранице с Крымом будет пропускать только пешеходов

КИЕВ. 23 сентября. УНН. С 8:00 23 сентября на КПВВ "Каланчак" будет осуществляться пропуск только пешеходов. Автомобильный транспорт будет перенаправляться на КПВВ "Чаплинка". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПС Украины.

На контрольных пунктах въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице аннексированного Крыму с Херсонской областью начинаются строительные работы.

Строительная организация планирует модернизировать контрольные пункты, поэтому граждан просят учесть эту информацию при планировании путешествий.

На КПВВ "Чонгар" пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в установленном порядке, однако могут возникать неудобства в связи с проведением ремонтных работ.

Напомним, на админгранице с Крымом начали строить новые пункты пропуска.