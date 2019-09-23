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С сегодняшнего дня КППВ "Каланчак" на админгранице с Крымом будет пропускать только пешеходов

С сегодняшнего дня КППВ "Каланчак" на админгранице с Крымом будет пропускать только пешеходов

КИЕВ. 23 сентября. УНН. С 8:00 23 сентября на КПВВ "Каланчак" будет осуществляться пропуск только пешеходов. Автомобильный транспорт будет перенаправляться на КПВВ "Чаплинка". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПС Украины.

На контрольных пунктах въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице аннексированного Крыму с Херсонской областью начинаются строительные работы.

Строительная организация планирует модернизировать контрольные пункты, поэтому граждан просят учесть эту информацию при планировании путешествий.

На КПВВ "Чонгар" пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в установленном порядке, однако могут возникать неудобства в связи с проведением ремонтных работ.

Напомним, на админгранице с Крымом начали строить новые пункты пропуска.

Источник: УНН
Теги: Крым, Чонгар, КПВВ
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