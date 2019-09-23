ООС: боевики 15 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

КИЕВ. 23 сентября. УНН. 22 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды неподалеку Николаевки - из стрелкового оружия;

вблизи Новогнатовки - с автоматического гранатомета;

неподалеку Водяного - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Крымского и Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Железного и Новгородского - из минометов калибра 82 мм;

неподалеку Майорского - из ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Луганского - со станкового противотанкового гранатомета;

в районе Зайцевого и неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Новотроицкого - с автоматического гранатомета;

дважды вблизи Богдановки - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Напомним, на Донбассе ранили одного украинского военного.