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Индонезия назвала причины крушения Boeing 737 MAX

Индонезия назвала причины крушения Boeing 737 MAX

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Индонезия подготовила доклад, в котором приведен перечень причин крушения Boeing 737 MAX компании Lyon Air в конце 2018 года над Яванским морем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Официально доклад планируют представить в ноябре, после того как его подпишут представители производителя Boeing.

Издание отмечает, что в документе не будут названы главные причины катастрофы, а будут перечислены около 100 пунктов, в которых описываются различные проблемы, поскольку форма индонезийского доклада отличается от заведенного в Европе и Америке.

Отмечается, что среди причин упомянуты как проблемы с оборудованием лайнера, так и отдельные ошибки пилотов.

По информации издания, в Boeing в основном нет претензий к составителям доклада, и представители компании готовы отправиться в Индонезию для участия в подготовке ее окончательной редакции.

Кроме того, американские регулирующие органы к ноябрю должны представить свои соображения по улучшению качества подготовки пилотов.

В частности, речь идет о подготовке экипажей к ситуации, когда автоматическая система управления самолетом по какой причине выходит из строя, также планируют внести изменения в порядок сертификации новых самолетов.

Напомним, Boeing заявил о рекордных убытках после катастроф самолетов 737 MAX.

Источник: УНН
Теги: Boeing
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