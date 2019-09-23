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В Украине сегодня до 24 градусов тепла

В Украине сегодня до 24 градусов тепла

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Украине сегодня ожидается местами небольшой дождь, температура воздуха днем достигнет 24 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"23 сентября в Украине без осадков, лишь ночью в Черниговской, Сумской, Полтавской и восточных областях небольшой дождь", - указали синоптики.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, в Карпатах 1-3° тепла, днем 11-16°, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 19-24°.

Ранее стало известно, с какой погоды начнется эта неделя.

Источник: УНН
Теги: погода, прогноз погоды, Укргидрометцентр
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