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Заморозки и пожароопасность: в Украине контрастные погодные условия

Заморозки и пожароопасность: в Украине контрастные погодные условия

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Украине в понедельник, 23 сентября, ожидаются контрастные погодные условия: будет преобладать самый высокий уровень пожарной опасности, а также ожидаются заморозки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"23 сентября на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности, желтый). 22-23 сентября в Украине, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Ночью 24 сентября, по данным синоптиков, в северных и восточных областях заморозки в воздухе 0-3° (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), Полтавской и Черкасской заморозки на почве 0-4°, (І уровень опасности, желтый). Ночью 25 сентября в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях и заморозки в воздухе 0-3° (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), в Житомирской, Киевской, Донецкой областях заморозки на почве 0-5° (І уровень опасности, желтый).

Напомним, 23 сентября в Украине до 24 градусов тепла.

Источник: УНН
Теги: погода, мороз, пожары, Укргидрометцентр
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