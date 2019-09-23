Заморозки и пожароопасность: в Украине контрастные погодные условия

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Украине в понедельник, 23 сентября, ожидаются контрастные погодные условия: будет преобладать самый высокий уровень пожарной опасности, а также ожидаются заморозки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"23 сентября на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности, желтый). 22-23 сентября в Украине, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Ночью 24 сентября, по данным синоптиков, в северных и восточных областях заморозки в воздухе 0-3° (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), Полтавской и Черкасской заморозки на почве 0-4°, (І уровень опасности, желтый). Ночью 25 сентября в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях и заморозки в воздухе 0-3° (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), в Житомирской, Киевской, Донецкой областях заморозки на почве 0-5° (І уровень опасности, желтый).

Напомним, 23 сентября в Украине до 24 градусов тепла.