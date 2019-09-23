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В Киеве спасли собаку, которую сбила машина

В Киеве спасли собаку, которую сбила машина

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Киеве спасли собаку, которую поздно вечером на шоссе сбила машина. Она получила травмы средней тяжести и находится в клинике. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую группу спасения животных в Facebook.

"Поздно вечером 22 сентября сообщили, что на Столичном шоссе машиной была сбита собака. На место выехал экипаж патрульной полиции Киева и Команда спасения животных.

Прибывшие первыми на место полицейские оперативно перекрыли дорогу и перевели собаку в безопасное место на обочину, но из-за того, что пес от боли проявлял агрессию и кусался, полицейские и очевидцы не могли самостоятельно отвезти его в клинику", - говорится в сообщении.

Как указано, спасатели загрузили собаку в переноску и госпитализировали в клинику.

Сообщается, что пес, вероятно, сорвался у кого-то с цепи или привязи, так как на ошейнике у него прицеплен карабин и кольцо от цепи.

"Травмы средней тяжести - черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки и незначительные раны лап. Рентген не выявил переломов или сильного внутреннего кровотечения. Пес оставлен в клинике под наблюдением врачей", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Днепропетровской области спасатели спасли корову, которая упала в сливную яму в селе Евдокиевка Магдалиновского района.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, животные, собака
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