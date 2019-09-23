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В Киеве мужчина упал с железнодорожного моста на проезжую часть

В Киеве мужчина упал с железнодорожного моста на проезжую часть

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Киеве в Соломенском районе мужчина упал с железнодорожного моста прямо на проезжую часть под проезжающими автомобилями. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.

Так, в воскресенье 22 сентября мужчина упал с железнодорожного моста прямо на проезжую часть улицы Льва Толстого, под проезжающие автомобили. Сообщение об инциденте поступило около 12:30. По предварительной информации мужчина совершил самоубийство. Отмечается, что мужчина умер сразу на месте.

По словам водителя и пассажира такси Uklon, перед которыми он упал, они заранее увидели мужчину, который падает с моста. Поэтому водитель успел вовремя остановиться.

Кроме того, данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, мужчина упал с моста Метро в реку Днепр.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина
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