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В Чернигове легковушка влетела в дерево, погибли четверо подростков

В Чернигове легковушка влетела в дерево, погибли четверо подростков

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Чернигове водитель не справился с управлением и столкнулся с придорожным деревом, в результате чего он и трое пассажиров погибли на месте происшествия. В больнице находится уцелевшая в ДТП девушка. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

После полуночи в полицию поступило сообщение, что в Чернигове произошло ДТП с пострадавшими. Как оказалось, машина столкнулась с придорожным деревом. Удар был такой силы, что автомобиль разорвало на части. Девушке, которая сидела на пассажирском сиденье, повезло остаться в живых, она госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы.

Следствие предварительно установило, что подросток взял легковушку деда Volkswagen Passat, собрал друзей-сверстников и поехал кататься. Парень планировал получить водительское удостоверение. Во время спуска с холма на мокрой дороге он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц) — наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Харьковской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика.

Источник: УНН
Теги: ДТП, подростки, Чернигов и Черниговская область
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