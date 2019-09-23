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На Прикарпатье умерла госпитализированная с переохлаждением женщина

На Прикарпатье умерла госпитализированная с переохлаждением женщина

КИЕВ. 23 сентября. УНН. На Прикарпатье умерла госпитализированная с переохлаждением и алкогольной интоксикацией женщина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

"22 сентября 2019 в 7:00 в реанимационное отделение Косовской ЦРБ доставлена жительница села Пистынь, гражданка 1996 г.р., с предварительным диагнозом: общее переохлаждение, алкогольная интоксикация, состояние средней тяжести", - сообщили в управлении.

Больная, как указано, была обнаружена в собственном хозяйстве возле дома.

"В 9:00 потерпевшая скончалась. Причина смерти устанавливается (без учета)", - отметили в ОГА.

Напомним, медики рассказали, как защититься от переохлаждения.

Источник: УНН
Теги: смерть, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область
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