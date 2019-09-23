Чемпионат мира по регби-2019: победы Италии, Ирландии и Англии

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Японии продолжается розыгрыш Чемпионата мира по регби-2019, во время второго соревновательного дня победы одержали сборные Италии, Ирландии и Англии, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.

Мужская сборная Италии по регби одержала победу над командой Намибии со счетом 47:22 в матче группового этапа Кубка мира. Встреча состоялась в Хигасиосаци.

Сборные Италии и Намибии выступают в группе В вместе с командами Новой Зеландии, ЮАР и Канады. Сборная Италии набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки, команда Намибии не набрала очков. Следующий матч в группе пройдет в четверг, встретятся сборные Италии и Канады.

Сборная Ирландии по регби выиграла у шотландцев со счетом 27:3. Встреча прошла в Йокогаме.

Сборные Ирландии и Шотландии выступают в группе А вместе с командами России, Японии и Самоа. Сборная Ирландии набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки, команда Шотландии не набрала очков. Следующий матч в группе пройдет во вторник, встретятся сборные России и Самоа.

Сборная Англии по регби выиграла у команды Тонга со счетом 35:3. Встреча прошла в Саппоро.

Сборные Англии и Тонга выступают в группе С вместе с командами Франции, Аргентины и США. Сборная Англии набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки, команда Тонга не набрала очков. Следующий матч в группе пройдет в четверг, встретятся сборные Англии и США.