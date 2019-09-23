Продолжается работа по подготовке новых списков на обмен пленными - Офис Президента

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Минская группа продолжает согласовывать списки на обмен. Конкретное количество пленных станет известна через месяц. Об этом сказал помощник Президента Украины Андрей Ермак в интервью LB.ua, передает УНН.

“Есть люди, которые находятся на территории России, Крыма, является то, что на неподконтрольных территориях. Над согласованием этих списков постоянно работает группа в Минске, ведь их нужно подтвердить не только в нашей, но и с другой стороны. Работа достаточно кропотливая. Это (возвращение 35 граждан Украины, которых удерживала Россия) — был только первый этап. Зеленский всегда декларирует, что принцип возвращения незаконно удерживаемых Россией граждан Украины записан в „Минских договоренностях“ и является для нас приоритетом. Мы хотим, чтобы все вернулись домой”, — сказал Андрей Ермак.

По его словам, количество пленных пока точно назвать нельзя, но это сотни людей. Конкретное количество станет известно через месяц.

“Сейчас мы работаем над утверждением количества людей, чтобы перейти к процессу утверждения сроков освобождения этой группы. Не думаю, что это будет сам факт освобождения. Но мы делаем все, чтобы следующий этап произошел как можно скорее”, — сказал помощник президента.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Украина планирует в ближайшее время освободить всех пленных из России.