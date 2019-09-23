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Во Львове ищут взрывчатку в медицинском учреждении

Во Львове ищут взрывчатку в медицинском учреждении

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Полицейские проверяют сообщение о заминировании медицинского учреждения на улице Лычаковской во Львове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Анонимное сообщение о заминировании медицинского учреждения, расположенного на улице Лычаковской во Львове, поступило в полицию сегодня, 23 сентября, около 8:15", - говорится в сообщении.

Добавим, на улице Лычаковской во Львове, в частности, расположен военно-медицинский клинический центр Западного региона.

По указанному в сообщении адресу, как сообщается, выехала следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, кинологи и специалисты других служб.

"Правоохранители обследуют помещение и прилегающую территорию. Также полицейские устанавливают личность анонима, который предоставил сообщение, решается вопрос об открытии уголовного производства", - добавили в полиции.

Напомним, 20 сентября в Киеве произошло массовое "заминирование".

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, минирование
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