СМИ: сирийцы в Греции пытались выдать себя за волейбольную команду из Украины, чтобы покинуть страну

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Полиция Греция задержала десятерых сирийских мигрантов, которые под видом волейбольной команды из Украины пытались нелегально вылететь из страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Ekathimerini.

Мигрантов задержали в аэропорту греческой столицы в воскресенье после того, как полиция установила, что украинские паспорта, которые они представили, были отмечены как похищенные или утерянные.

Мужчины были одеты в одинаковую спортивную форму и имели одинаковые спортивные сумки. К тому же, у них были два волейбольных мяча, сообщила полиция.

После допроса правоохранители установили, что мужчины на самом деле не является волейбольной командой.

Как писал УНН, ливийские военные спасли из моря полтысячи незаконных мигрантов.