Защита минера столичного моста Метро собирается подавать апелляцию сегодня или завтра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Адвокат минера столичного моста Метро Алексея Белько Сергей Полищук собирается подавать апелляционную жалобу на решение суда об аресте на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 288 тысяч 150 грн, сегодня или во вторник. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Сергей Полищук.

“Думаю, сегодня или завтра будет подана (апелляционная жалоба — ред.)”, — сказал адвокат.

Напомним, Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения “минера” столичного моста Метро Алексею Белько в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Как сообщал УНН, по согласованию Киевской местной прокуратуры № 4 следователем Днепровского управления полиции сообщено о подозрении мужчине, который 18 сентября 2019 года совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро и совершал хулиганские действия.