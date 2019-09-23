Перед Рош-ха-Шана в Умани выдворили шестерых граждан Израиля

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Перед Рош-ха-Шана в Умани, куда ежегодно съезжаются паломники-хасиды, из Черкасской области решили выдворить уже шесть граждан Израиля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления ГМС в области.

Как отмечается, в Умань, где похоронен лидер брацлавских хасидов Нахман, массово прибывают паломники-хасиды. В этом году паломники-хасиды будут встречать Рош-ха-Шана - иудейский Новый год - 29 сентября.

"В течение августа-сентября уманскими миграционниками составлены 28 протоколов об административных правонарушениях в отношении иностранцев: по ст. 203 КУоАП - 26, ст. 204 КУоАП - 1 и 1 - по ст. 206 КУоАП. В частности, среди них было обнаружено и 6 граждан Израиля - нарушителей миграционного законодательства. Как следствие - в отношении них принято решение о принудительном возвращении", - сообщили миграционники.

Напомним, в Украину уже прибыли более 200 паломникив-хасидов.