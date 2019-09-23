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Полиция Австралии вновь зафиксировала иглы внутри ягод клубники

Полиция Австралии вновь зафиксировала иглы внутри ягод клубники

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Полиция австралийского штата Виктория начала расследование двух случаев обнаружения стальных швейных игл в свежих ягодах клубники, проданных в одном из северных округов Мельбурна. Об этом в понедельник сообщает местный канал ABC со ссылкой на пресс-службу полиции, передает УНН.

“Детективы отдела уголовного розыска округа Бануил Сити в настоящее время расследуют два сообщения о порче пищевых продуктов в районах Элтем и Фэрфилд”, — цитирует ABC представителя пресс-службы полиции. По ее данным, в обеих случаях клубника с иглами внутри была приобретена в крупных сетевых супермаркетах, покупатели не пострадали, однако вынуждены были обратиться к врачу с легкими травмами.

Масштабное расследование аналогичных инцидентов с иглами в ягодах и фруктах полиция Австралии проводила в сентябре прошлого года, после того, как швейные иглы и булавки были найдены в клубнике на территории шести австралийских штатов. Всего полиция Австралии зарегистрировала 230 сообщений об обнаружении игл в свежих фруктах и ягодах. В совершении преступления была обвинена 50-летняя работница одной из клубничных ферм Ми Ут Чинь, которая ждет приговора суда.

Как писал УНН, велосипедист в Австралии погиб в ДТП из-за нападения сороки.

Источник: УНН
Теги: Австралия
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