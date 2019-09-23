Полиция Австралии вновь зафиксировала иглы внутри ягод клубники

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Полиция австралийского штата Виктория начала расследование двух случаев обнаружения стальных швейных игл в свежих ягодах клубники, проданных в одном из северных округов Мельбурна. Об этом в понедельник сообщает местный канал ABC со ссылкой на пресс-службу полиции, передает УНН.

“Детективы отдела уголовного розыска округа Бануил Сити в настоящее время расследуют два сообщения о порче пищевых продуктов в районах Элтем и Фэрфилд”, — цитирует ABC представителя пресс-службы полиции. По ее данным, в обеих случаях клубника с иглами внутри была приобретена в крупных сетевых супермаркетах, покупатели не пострадали, однако вынуждены были обратиться к врачу с легкими травмами.

Масштабное расследование аналогичных инцидентов с иглами в ягодах и фруктах полиция Австралии проводила в сентябре прошлого года, после того, как швейные иглы и булавки были найдены в клубнике на территории шести австралийских штатов. Всего полиция Австралии зарегистрировала 230 сообщений об обнаружении игл в свежих фруктах и ягодах. В совершении преступления была обвинена 50-летняя работница одной из клубничных ферм Ми Ут Чинь, которая ждет приговора суда.

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