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Нетрезвый несовершеннолетний скутерист столкнулся с легковушкой

Нетрезвый несовершеннолетний скутерист столкнулся с легковушкой

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Нетрезвый скутерист травмирован в результате столкновения с Renault во Львовской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 сентября около 00:25 в городе Стрый.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись скутер, которым управлял семнадцатилетний житель райцентра, и автомобиль Renault Megane, за рулем которого находился 25-летний житель Стрыя. В результате столкновения скутерист получил телесные повреждения, в частности перелом челюсти, и был госпитализирован. Помимо прочего, медики диагностировали у него "алкогольное опьянение".

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, в Чернигове легковушка влетела в дерево, погибли четверо подростков.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Львов и Львовская область, несовершеннолетние
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