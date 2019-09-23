ДТП с девятью погибшими на Житомирщине: спасатели рассказали новые подробности

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Спасатели рассказали новые подробности ДТП в Житомирской области, в результате которого погибли 9 человек, еще 10 были госпитализированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Житомирской области.

“Работники медицины катастроф еще до приезда пожарных начали госпитализировать пострадавших. Всего в автобусе ехало 49 пассажиров и два водителя”, — говорится в сообщении.

Одновременно с эвакуацией граждан из искореженного транспортного средства спасатели также получили 4 погибших людей. Кроме этого бойцы ГСЧС пролили пеной кабину бензовоза, которая дымела и для предотвращения взрыва отключили двигатели обоих крупногабаритных автомобилей.

Чтобы достать тела еще 5 погибших людей, оказавшихся под автобусом, спасатели дополнительно привлекли автокран местного предприятия.

Всего на месте происшествия работало 47 человек и 17 единиц техники, в том числе от ГСЧС 15 человек личного состава и 4 единицы техники.

Всего в ходе дорожно-транспортного происшествия 9 граждан погибли и еще 11 травмированы. Детей среди пострадавших и погибших не обнаружено. Окончательные обстоятельства устанавливаются правоохранителями.

Напомним, ДТП произошедшую 22 сентября в Новоград-Волынском районе вблизи села Пилиповичи. Столкнулись грузовой автомобиль с автобусом. В результате ДТП погибли 9 человек и 10 госпитализированы.