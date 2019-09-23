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Потасовка на Дне села в Херсонской области: депутат избил другого избранника общины

Потасовка на Дне села в Херсонской области: депутат избил другого избранника общины

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Во время потасовки на Дне села Правые Саги в Херсонской области депутат областного совета побил депутата районного совета. Такие детали сообщил советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Срочно выехал в Олешковской район. Поступил сигнал, что депутат областного совета от партии БПП Евгений Рыщук, избил депутата Олешковской районой рады Романа Чухалова. Есть факт, работаю на месте, поднимаю все службы, сопровождаю пострадавшего в больницу", - отметил Ковалев.

Напомним, в полиции сообщили, что мужчина ударил другого в лицо на Дне села Правые Саги в Херсонской области, открыто уголовное производство.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область, драка
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