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Прокачка нефти по "Дружбе" прервали из-за незаконной врезки в Польше

Прокачка нефти по "Дружбе" прервали из-за незаконной врезки в Польше

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Утечка нефти из польского участка трубопровода “Дружба” произошел в районе города Воломин в Мазовецком воеводстве республики. Об этом сообщил в понедельник на своем официальном сайте оператор участка польская компания PERN, информирует УНН.

Как информировала пресс-служба компании, произошла “нелегальная врезка”. “PERN быстро ее локализовал и ликвидировал источник утечки”, — указано в сообщении. “Инцидент расследуют правоохранительные органы”, — добавили в PERN, подчеркнув, что передача нефти на всех трех нитках сейчас осуществляется в нормальном режиме.

По словам представителя пожарной охраны в Воломине Даниэля Квятковского, сообщение о распространении запаха газа пожарные получили днем в воскресенье. “После приезда на место оказалось, что произошла утечка нефти из нефтепровода”, — цитирует его слова Польское агентство печати.

PERN не сообщает объемы утечки. По данным радиостанции RMF FM, площадь разлива нефти составила 30 кв. м.

Как писал УНН ранее, Лукашенко заявил о возможности ограничения транзита российской нефти по “Дружбе”.

Источник: УНН
Теги: нефть, Польша
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