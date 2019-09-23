В столице легковушка влетела в металлический отбойник, есть погибший и раненые

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Голосеевском районе Киева легковой автомобиль врезался в металлический отбойник, в результате чего один человек погиб и еще два получили травмы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По предварительной информации, водитель “Хюндай” двигался по проспекту Глушкова, не справился с управлением и врезался в металлический отбойник. В результате водитель, 1963 года рождения, скончался на месте, а еще двое пассажиров легковушки получили травмы разной степени тяжести — их госпитализировали.

На месте происшествия правоохранители опросили свидетелей ДТП. Также пока полицейские изучают записи с камер видеоспотереження, чтобы выяснить причины и механизм ДТП.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Чернигове водитель не справился с управлением и столкнулся с придорожным деревом, в результате чего он и трое пассажиров погибли на месте происшествия.