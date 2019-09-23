КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об импичменте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные на сайте парламента.

"23 сентября 2019 года возвращен с подписью от Президента", - говорится в сообщении о состоянии прохождения закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент).

Напомним, 10 сентября Верховная Рада приняла законопроект № 1012 "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)".

Целью и задачами законопроекта являются создание правовых основ для обеспечения реализации народными депутатами Украины как представителями украинского народа парламентского контроля за соблюдением Главой государства Конституции и законов Украины, восстановление системы сдержек и противовесов путем обеспечения возможности практической реализации процедуры импичмента Президента Украины.