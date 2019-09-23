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Зеленский подписал закон об импичменте

Зеленский подписал закон об импичменте

Владимир Зеленский

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об импичменте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные на сайте парламента.

"23 сентября 2019 года возвращен с подписью от Президента", - говорится в сообщении о состоянии прохождения закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент).

Напомним, 10 сентября Верховная Рада приняла законопроект № 1012 "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)".

Целью и задачами законопроекта являются создание правовых основ для обеспечения реализации народными депутатами Украины как представителями украинского народа парламентского контроля за соблюдением Главой государства Конституции и законов Украины, восстановление системы сдержек и противовесов путем обеспечения возможности практической реализации процедуры импичмента Президента Украины.

Источник: УНН
Теги: закон, Президент, Владимир Зеленский, импичмент

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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