В ОП рассматривают идею большого международного договора о признании суверенитета Украины

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Урегулировать ситуацию предлагают посредством подписания международного договора с рядом стран мира, которые подтвердили территориальную целостность Украины. Об этом сообщил помощник Президента Украины Андрей Ермак в интервью LB.ua, передает УНН.

“У нас есть идея, сейчас я говорю об этом впервые, которая звучит в различных переговорах, чтобы урегулирования ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все крупнейшие игроки — Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые бы зафиксировали на годы, а лучше на века, наш суверенитет, территориальную целостность. А поскольку у нас уже есть опыт неработающих документов и гарантий, для которых Украина сделала серьезные шаги, начиная с момента обретения независимости, я считаю, что как один из элементов гарантии в Украине должны появиться штаб-квартиры международных организаций”, — сказал Андрей Ермак.

Помощник Президента подчеркнул, что такой договор должен содержать пункты, позволяющие отстаивать свои права, в том числе и в суде, а также иметь последствия за несоблюдение норм.

Как писал УНН, минская группа продолжает согласовывать списки на обмен. Конкретное количество пленных станет известна через месяц. Об этом сказал помощник Президента Украины Андрей Ермак.