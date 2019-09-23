В Киевской области столкнулись грузовик и автобус, погибли три человека

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Киевской области грузовой автомобиль въехал в припаркованный пассажирский автобус, в результате чего погибли трое мужчин. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Трагедия с участием трех автомобилей произошла на 59 км автодороги Киев-Харьков вблизи села Бзов, что в Барышевском районе.

Двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним.

Врезавшись в автобус, виновника ДТП протащило вперед, он въехал и сцепился еще с одной машиной на обочине дороги.

В результате аварии два человека от полученных травм погибли на месте происшествия, третий мужчина умер уже в карете скорой по дороге в больницу.

В настоящее время полиция устанавливает причины трагической ДТП. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харьковской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика.