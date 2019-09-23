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Кулеба о переговорах с Венгрией: надо действовать осторожно и конфиденциально

Кулеба о переговорах с Венгрией: надо действовать осторожно и конфиденциально

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Украина анализирует ситуацию, которая возникла в отношениях с Венгрией, в частности, относительно сотрудничества Украины и НАТО. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в Киеве журналистам, передает корреспондент УНН.

Так, по словам Кулебы, вопросы уступок Украины и Венгрии, в частности, ради возобновления заседаний Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне, это "предмет переговорного процесса".

Вице-премьер опроверг в то же время, что переговоры по этому поводу с венгерской стороной сейчас ведутся.

"Сейчас мы работаем, анализируем ситуацию, то есть как мы здесь оказались и что мы можем сделать со своей стороны, что могут сделать венгерские партнеры. Это должен быть очень конфиденциальный, доверительный процесс, потому что у каждой из сторон - и у нас, и у венгров, ставки подняты очень высоко, поэтому нужно действовать осторожно и конфиденциально", - добавил он.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины заявило, что стремится вернуть в круг друзей Украины ближайших западных соседей - Венгрию, Польшу и Румынию.

Источник: УНН
Теги: Украина, Венгрия, Дмитрий Кулеба
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