В "Слуге народа" отрицают наличие раскола, списав все на горячую дискуссию
Данил Гетманцев
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Раскола внутри фракции “Слуга народа” нет, тогда как при обсуждении отдельных законопроектов на заседаниях фракции часто возникает горячая дискуссия, однако в результате решение принимается мнением большинства. Об этом сообщил народный депутат Украины Данил Гетманцев в комментарии журналистам в кулуарах Форума национальной бизнес-коалиции в Киеве, передает корреспондент УНН.
“Дискуссия внутри фракции — это дискуссия, это нормальный демократический процесс, обмен мнениями между людьми. И как голосует фракция, вы увидели в пятницу, когда мы голосовали за законопроекты. Мы обсуждаем все законопроекты на заседании фракции, у нас действительно очень жаркие дискуссии по законопроектам — например, по законопроекту 1053 и 1073 у нас были жаркие дискуссии, но мы приняли на фракции решения большинством, которые надо поддерживать, и их поддержали”, — пояснил Гетманцев, отвечая на вопрос, есть ли раскол во фракции.
Напомним, 20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, что предусматривает применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан не заявлял вчера о необходимости разогнать всех народных депутатов от “Слуги народа” в связи с тем, что они отказались поддерживать проект закона 1009 о разрешении прослушки для ГБР и НАБУ, впрочем он способен кричать.