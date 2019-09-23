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Нардепы рассказали, какие вопросы рассмотрят на следующей сессионной неделе

Нардепы рассказали, какие вопросы рассмотрят на следующей сессионной неделе

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В повестку дня следующей сессионной неделе будут внесены вопросы, связанные с изменениями в Таможенный кодекс, а также законопроект о авторизованных экономических операторов. Об этом сообщил народный депутат Украины Даниил Гетманцев (фракция “Слуга народа”) в комментарии журналистам в кулуарах Форума национальной бизнес-коалиции в Киеве, передает корреспондент УНН.

“Законопроекты, которые уже включены в повестку дня и находятся в ведении нашего комитета. Например, это законопроект 1230 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно недопущения перевозки через таможенную границу контрафактной продукции. Например, это законопроект относительно авторизованных экономических операторов, который проголосован в первом чтении, мы его будем выносить на второе чтение”, — отметил Гетманцев.

По его словам, эти проекты законов профильный комитет будет рекомендовать Верховной Раде принять в целом.

При этом глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха добавил, что, по его информации, в повестку дня будут включены вопросы, связанные с концессией и перечнем объектов приватизации.

“Это концессия, отмены перечня объектов государственной и коммунальной собственности, не подпадают приватизации, новая редакция закона о космосе, это знаменитый 1009 о разрешении НАБУ на прослушивание и усиления правоохранительной ветви власти”, — отметил нардеп.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада внесла изменения в календарный план второй сессии парламента.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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