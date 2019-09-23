Экономический рост в 40% обеспечат концессии, приватизация и рынок земли - нардеп

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Запланированный рост экономики на уровне 40% в Украине обеспечат приватизация и сдача в аренду на условиях концессии государственных и коммунальных объектов, а также внедрение рынка земли. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в комментарии журналистам в кулуарах Форума национальной бизнес-коалиции в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Из потенциальных точек роста - это, бесспорно, приватизация и корпоратизация, вопрос концессии так же будет способствовать, и мы ожидаем существенные вливания в экономику по крайней мере от сдачи двух портов в Украине, создания частных дорог, передачи в концессию аэропортов, мы говорим об открытии рынка земли", - отметил нардеп, отвечая на вопрос, какие факторы обеспечат рост экономики на уровне 40% в течение 5 лет.

При этом он добавил, что поступления от приватизации, концессии и открытия рынка земли не были включены в бюджет, поскольку соответствующие законы еще не приняты, поэтому текущий проект Госбюджета на следующий год основывается на действующем законодательстве, впрочем, соответствующие изменения могут быть внесены в проект бюджета уже ко II чтению в случае принятия отдельных необходимых законов.

Напомним, в течение следующих 5 лет работы правительства экономика Украины должна вырасти минимум на 40%, заявил ранее Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.